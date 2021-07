Breve ricovero per Riccardo Muti, concerto rinviato

AGI - Il Maestro Riccardo Muti, 79 anni, è stato costretto a un breve ricovero ospedaliero non rinviabile. Lo rende noto la direzione del Ravenna Festival che ha così deciso di rinviare il concerto previsto per il 16 luglio alla Rocca Brancaleone di Ravenna. L'evento sarà recuperato il 2 settembre.

"Il Maestro Muti sta benissimo, stasera dirige il concerto a Taormina e il 29 al Quirinale in occasione del G20 della cultura", ha poi precisato in una nota Ravenna Festival, sottolineando come il breve ricovero non rinviabile sia previsto nelle prossime ore.