Al Colosseo saranno rappresentati spettacoli di dramma antico

AGI - "Quando avremo finito i lavori nell’arena del Colosseo potremo fare cose di altissimo livello come ad esempio spettacoli di dramma antico".

Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervistato in occasione delle giornate per il Fai.

"I lavori che abbiamo finanziato e saranno completati secondo i programmi nel 2023 - ha aggiunto - anche se sono stati oggetto di polemiche, ci consentiranno di di veder il Colosseo dal centro, di vedere i sotterranei come tali, e contemporaneamente ci consentirà di fare qualcosa di altissimo livello come ad esempio il dramma antico".

Il ministro ha annunciato di stare per firmare un bando, con i fondi per l'emergenza, "per sostenere il cinema all’aperto nelle arene, e la prosa e il teatro all’aperto".

"Le regole per gli spettacoli all’aperto sono diverse - ha aggiunto - possono assistere mille spettatori con la possibilità da parte delle regioni di aumentare la capienza in base alle caratteristiche del luogo".

"Man mano che i dati lo consentono bisogna allargare le misure, vale per tutto e anche per cinema e teatri", ha affermato Franceschini.

"Io vorrei tutti i teatri pieni, le piazze piene di musica, di concerti di prosa - ha aggiunto parlando a Porta a Porta - purtroppo bisogna andare per passi. In base all’andamento dei contagi rivedremo queste misure che vorrei non fossero terreno di scontro politico come il coprifuoco".