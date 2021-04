Nft mania, opere digitali per 16,8 milioni di dollari battute da Sotheby's 

AGI - Una vendita di opere digitali dell'artista Pak​ con il marchio "Nft", dal nome della nuova tecnologia di autenticazione, ha raggiunto i 16,8 milioni di dollari, un successo per la casa d'aste di Sotheby's, che aveva organizzato l'evento.

Un mese dopo la vendita di 'Everydays: The First 5000 Days' dell'artista digitale Beeple, per 69,3 milioni di dollari da Christie's, la rivale Sotheby's si è lanciata, per la prima volta, nell'avventura 'Nft'. Acronimo che sta per 'Non-Fungible Token', i token crittografici su una blockchain che costituiscono informazioni uniche, non intercambiabili, inalterabili, che consentono all'acquirente di un oggetto digitale (disegno, animazione, video, foto, musica) di essere certo di essere il proprietario.

Per la sua prima, Sotheby's aveva scelto un formato completamente diverso da quello di Christie's. Piuttosto che giocare sulla scarsità, ha messo in vendita in quantità illimitate, tramite la piattaforma specializzata Nifty Gateway, "cubes", creata da Pak. Circa 23.598 di queste animazioni di un parallelepipedo rettangolare rotante hanno trovato acquirenti durante la tre giorni di vendite, per un totale di 14 milioni di dollari.

L'idea dell'artista era di mettere in discussione le nozioni di valore e rarità non limitando il numero di pezzi venduti. Secondo Sotheby's, circa 3.080 collezionisti hanno acquistato almeno un cubo. Oltre a questi cubi, Pak ha donato anche due opere uniche, una delle quali che rappresenta un singolo pixel è stata acquistata per 1,36 milioni di dollari dal collezionista digitale Eric Young. L'altra, una forma geometrica rotante, è stata venduta per 1,44 milioni di dollari. Chi acquistava più cubi riceveva un'ulteriore opera unica, intitolata 'Il Cubo', una sorta di bonus, diverso dagli altri "cubi".

La maxi-vendita testimonia la vitalità del mercato "Nft", che genera, quotidianamente, più di 10 milioni di dollari di transazioni su piattaforme digitali come Nifty Gateway o OpenSea. Secondo il sito specializzato NonFungible.com, due miliardi di dollari sono passati di mano in questo mercato, solo nel primo trimestre del 2021.