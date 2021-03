Il duo jazz Vezzoso-Collina fa il pieno 'in streaming' all'auditorium  di Tokyo

AGI - Un duo jazz italiano, metà piemontese e metà ligure, 'conquista' il Sol Levante. Si tratta del trombettista Marco Vezzoso e del pianista jazz Alessandro Collina, che dal loro primo incontro nel 2014 hanno percorso molta strada insieme, girando mezzo mondo, compreso il Giappone dove questa sera torneranno, anche se in diretta streaming, con l'evento live 'Italia Spirit: live streaming in Tokyo', un esclusivo concerto per l’auditorium 'Umberto Agnelli', dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, che per l'occasione ha fatto registrare il tutto esaurito.

Il concerto, che presenterà per la prima volta live l'ultimo album 'Italian Spirit' sarà registrato nel teatro Casone di Ortovero, in provincia di Savona, e contemporaneamente proiettato in esclusiva per il pubblico presente nell’auditorium della capitale giapponese. Sono undici tra le più belle canzoni della musica italiana reinterpretate in una raffinata versione strumentale per tromba e pianoforte. Da Vasco Rossi a Samuele Bersani passando per Lucio Dalla e i Tiromancino, gli artisti offrono una sapiente rilettura di indimenticabili brani, creando un ponte generazionale tra la musica leggera e il jazz.

"Siamo molto legati al pubblico giapponese - spiega Vezzoso all'AGI - che conosciamo da tempo, è un pubblico molto curioso. Il made in Italy è molto apprezzato, in tutti i settori, dalla cucina alla musica, fino alla moda. Sono molto interessati a scoprire la cultura italiana. Noi riproponiamo melodie contemporanee della musica italiana - aggiunge - per uscire dagli stereotipi delle melodie del nostro Paese".

Il messaggio dell'evento è "speranza"



Il messaggio che arriva dall'organizzazione dell'evento è "di speranza". "Abbiamo imparato a suonare in smart working - spiega Vezzoso - speriamo di tornare presto a fare concerti in presenza. La voglia di salire sul palco e suonare è la stessa, ma la differenza è che al termine del brano c'è il silenzio. Ti assorda, è davvero una sensazione strana".



Vezzoso e Collina hanno all’attivo 5 album, numerosi concerti tra Francia e Italia e diversi tour internazionali. Nel 2015 il primo tour in Giappone, il cui live ad Osaka è stato registrato e pubblicato dall’etichetta giapponese DaVinci. Tra i luoghi toccati dai loro tour, Cambogia, Indonesia Malesia. "Per i prossimi concerti di presentazione del progetto ‘Italian Spirit’ - spiega Alessandro Collina - abbiamo deciso di invitare il percussionista Andrea Marchesini. Andrea è un musicista di grande esperienza, che come noi ama le contaminazioni tra i generi".