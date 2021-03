Laura Pausini vince il Golden Globe, la sua gioia incontenibile sui social

AGI - Laura Pausini vince il Golden Globe 2021 per la migliore canzone originale per 'Io Sì', dal film di Edoardo Ponti 'La vita davanti a sè', e la dedica a "quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare cosi' lontano". Su Instagram la cantante romagnola ha postato tutta la sua gioia, con tanto di urla liberatorie, subito dopo aver ottenuto il riconoscimento.

In un post pubblicato sui social ha raccontato tutta la sua soddisfazione: "Non avrei mai neanche lontanamente sognato di poter vincere un Golden Globe - scrive Laura Pausini - sono senza parole, ancora non ci credo. Grazie alla Hollywood Foreign Press Association. Grazie di cuore a Diane Warren, è una sensazione incredibile poter ricevere un tale riconoscimento per la nostra canzone, e il fatto che sia la nostra prima collaborazione rende tutto ancora più speciale.

Grazie a Edoardo Ponti, Niccolò Agliardi, Bonnie Greenberg, un team incredibile! Grazie a Netflix e Palomar".

E ancora, prosegue con un altro ringraziamento importante: "E tutta la mia riconoscenza e stima alla meravigliosa Sophia Loren, è stato un onore regalare la mia voce al tuo personaggio, per trasmettere un messaggio così importante, di accoglienza e condivisione".

Quindi, le dediche: "Dedico questo premio a tutti quelli che desiderano e meritano di essere 'visti' e protetti, in particolar modo alle maestranze del mondo dello spettacolo che sono sempre nei miei pensieri. E lo dedico a quella ragazzina che 28 anni fa proprio in questi giorni vinceva Sanremo e mai si sarebbe aspettata di arrivare così lontano. All'Italia, alla mia famiglia, a tutti quelli che hanno scelto me e la mia musica, e mi hanno resa ciò che sono oggi. E alla mia bimba - conclude - che di questo giorno vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi, nella speranza che cresca continuando sempre a credere nei suoi sogni".