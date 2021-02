Al ’Book club’ Daria Bignardi testimonial dell’empowerment femminile

Sarà introdotto venerdì 26 febbraio, con un’intervista a Daria Bignardi, il mese di marzo che in vista dell’8 marzo donna potenzia l’impegno letterariamente dedicato all’empowerment femminile di ‘Book club’ il nuovo format d’intrattenimento culturale promosso da Fidenza Village con l’idea di proporre momenti di incontro e confronto su temi di attualità.

Alle 18,30, in live streaming sui canali Instagram e Facebook di Fidenza Village, Bignardi presenterà il suo libro ‘Oggi faccio Azzurro’, intervistata da Sabrina Donadel, giornalista e conduttrice televisiva. E’ un romanzo che racconta un amore finito, una storia a tratti comica e a tratti struggente che mescola leggerezza e profondità e che invita ad esplorare il nostro rapporto con il dolore e il rapporto con noi stessi. Sul solco tracciato da Bignardi si inseriranno i due appuntamenti di marzo che celebrano la forza femminile, la capacità di rialzarsi, reinventarsi e creare valore, temi cari a Fidenza Village, partner di Women for Women,organizzazione benefica per il sostegno delle donne più emarginate nelle zone colpite da guerre conflitti e dalla crisi sanitaria.

Book club, che fa parte del più ampio programma Do Good della collezione The Bicester Village Shopping Collection, l’8 marzo giornata della donna, proporrà uno speciale talk letterario, alle18,30 con tre autrici che si intervisteranno a vicenda, in un incontro che celebra le donne che non si arrendono: Silvia Paoli,giornalista e scrittrice, presenterà il suo manuale autoironico ‘Le cose che facciamo’, una riflessione sulle maniec he abbiamo e sul fatto che avere cinquant’ anni non è una colpa, ma una possibilità. Assieme alla Paoli ci saranno Michaela K. Bellisario, giornalista e scrittrice e Claudia Rabellino Becce, avvocata e scrittrice, coautrici di ‘Felici a 50 anni”, un libro-manifesto per vivere in tutte le potenzialità questa “golden age”.

Un diario a due, dove le differenze diventano inclusione e complicità, in un confronto continuo e divertente che alla fine riguarda tutte le donne di questa generazione. L’altro appuntamento del mese di marzo ospiterà Silvia Slitti, che sarà live per presentare il suo libro ‘Tutti i segreti per un matrimonio perfetto’. In aprile si parlerà con Cristina Parodi dei duchi di Sussex e della famiglia reale inglese, raccontati nel suol ibro ‘E vissero tutti felici e contenti?”, cui seguirà a maggio,Marina di Guardo, autrice del romanzo ‘Nella buona e nella cattiva sorte’. Gli appuntamenti successivi di Fidenza Village Book Clubs aranno in calendario tra l’estate e l’autunno 2021. Sui canali Instagram e Facebook di @Fidenza Village sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi.