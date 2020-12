Cinema: Carlo Sironi premiato come migliore rivelazione europea agli Efa

AGI - 'Sole' di Carlo Sironi ha vinto il premio come miglior rivelazione europea per alla trentatreesima edizione degli Efa, gli European Film Awards gli Oscar del cinema europeo, le cui premiazioni si tengono online da Berlino. Sironi, in un tweet pubblicato dagli organizzatori del concorso, ha detto: "Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo film, gli attori, i miei produttori. Sono davvero senza parole. Ma soprattutto, vorrei dedicare questo premio a mio padre, Alberto".

A Thomas Vinterberg invece il premio come miglior regista europeo per 'Un altro giro'. Causa Covid-19, la premiazione è stata fatta in diretta on-line. A Paula Beer il premio come migliore attrice europea per 'Undine'. Infine Mads Mikkelsen ha vinto il premio come miglior attore europeo per 'Un altro giro'. "C'è una sola ragione per cui è stato fatto questo film, una piccola luce brillante che non è più con noi, ma è in ogni fotogramma del film, è Ida Vinterberg", la figlia del regista Vinterberg scomparsa a 19 anni nel corso delle riprese, ha twittato l'attore.