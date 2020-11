Libri: 'Il diario di Paci', di Mauro Leonardi

È disponibile su Amazon, sia nella versione cartacea che in quella ebook, 'Il diario di Paci', il romanzo da cui Mauro Leonardi trasse la rubrica di prima pagina di Avvenire 'In Tre mesi' che suscitò interesse (e polemiche) nei mesi di ottobre-dicembre del 2017.

Ai tempi, era il 9 dicembre di quell'anno, alcune testate lo presero di mira, tanto che il 17 dicembre Marco Tarquinio difese la rubrica dedicandole un'intera pagina affermando che la sua lettura “è un’esperienza coinvolgente e provocante che ha la forza di costringere alle domande e all’inginocchiamento samaritano. Narra, in modo scabro e partecipe, i sentimenti, gli errori, le speranze, i tradimenti, le contraddizioni, gli affidamenti e le resurrezioni che costellano le nostre esistenze”.

Il Diario di Paci era nato come laboratorio letterario e veniva pubblicato settimanalmente sul blog di Mauro Leonardi dal 6 dicembre 2013 all'11 novembre 2016. I singoli brani perciò sono già noti - alcuni come L'amore non basta per amare, possono addirittura essere definiti "famosi" - ma solo il libro stampato consente di scoprire la storia che li lega tutti in una narrazione compatta e coinvolgente che coinvolge un anno esatto - da 1° dicembre a 1° dicembre - della vita di Paci e della figlia Marta, di René, il marito che non la ama, dell'amica Stella, e di un amante che rimane senza nome.

Il Diario di Paci è ai primissimi posti della classifica delle poesie di Amazon ed è la concretizzazione di un sogno: combattere la pandemia con la poesia, il coronavirus con l’amore, lo scoraggiamento con la letteratura, la paura con la bellezza, per puntare sulla bellezza di Paci e sulla capacità dei lettori di fare rete, scavalcando il sistema delle grandi case editrici tradizionali. Nasce un nuovo modo di pubblicare, di leggere, di affrontare la pandemia e di stringere profonde relazioni con le persone che contano per noi.