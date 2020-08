È morta in Messico la vedova e musa di Garcia Marquez

AGI - Mercedes Barcha, moglie e musa dello scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez, è morta ieri a Città del Messico all'età di 87 anni. Lo ha annunciato su Twitter la ministra messicana della Cultura, Alejandra Frausto. "Ho appreso con grande tristezza la morte di Mercedes Barcha", ha scritto Frausto, "le mie più sentite condoglianze". La donna, che risiedeva a Città del Messico dal 1961, soffriva di problemi respiratori.

Il premio Nobel per la Letteratura Garcia Marquez, nato nel 1927 ad Aracataca, in Colombia, era morto nel 2014 anche lui a Città del Messico. I due si erano sposati nel 1958 e hanno vissuto insieme fino alla morte di lui. Discendente di emigranti egiziani, Mercedes Barcha è nata e ha vissuto a Magangue, in Colombia, dove suo padre gestiva una farmacia. Garcia Marquez l'ha conosciuta quando era ancora un bambino. La coppia ha avuto due figli, Gonzalo e Rodrigo, uno dei quali è un fumettista e l'altro un regista e produttore cinematografico e televisivo.

"È morta in Messico Mercedes Barcha, l'amore della vita del nostro Nobel Gabriel Garcia Marquez e sua compagna incondizionata", ha scritto il presidente colombiano Ivan Duque, inviando le condoglianze alla famiglia della defunta. La Fondazione Gabo, il soprannome dello scrittore, ha riferito che Barcha è deceduta "nella sua residenza di Città del Messico, dove si era stabilita con Gabo nel 1961".