È morto Oreste Casalini, artista e scultore 

E' morto, all'età di 58 anni, Oreste Casalini, artista, scultore, curatore alla Biennale. Lo annuncia con un post su Facebook, la moglie Ekaterina Pugach.

Il post della moglie

"Questi gli ultimi disegni e scritti fatti da Oreste Casalini in ospedale - scrive la donna postando degli elaborati dell'artista - la prima parte della terapia (immunoterapia) è andata bene, la chemioterapia non è andata, inoltre la malattia ha iniziato a progredire molto rapidamente, non si poteva fare più nulla... Ieri mattina Oreste è' deceduto, è morto mentre dormiva senza soffrire".

"Tutti coloro che vogliono vederlo - prosegue - la camera ardente sarà all'ospedale IDI" di Roma "dalle 11 alle 15. Il funerale avverà domani 21 luglio nella chiesa degli Artisti alle 16".

Artista e scultore

Nato a Napoli nel 1962, Casalini si era diplomato all'Accademia di Belle Arti di Roma e nel corso della sua carriera ha realizzato numerose mostre in spazi pubblici e privati tra le cui: Casa Italiana Zerilli-Marimo', New York (1991); Universita' Federico II, Napoli (1997); Palazzo Reale, Napoli (1998); XII Biennale di Architettura, Venezia (2010); Palazzo Mochi-Zamperoli, Cagli (2010); Castello di Rivara (2011, 2013, 2015); Spazio Mercuria, Dubai (2013); Fiera Ostrale, Dresda (2014); Fondazione Telethon, Centro Olivetti, Napoli (2015).

Ha realizzato installazioni permanenti in spazi privati a Napoli (1998, 2003), Roma (2003, 2005), Berlino (2010), Milano (2010, 2013) Torino (2015). Le opere di Oreste Casalini sono presenti in collezioni private a Roma, Milano, Napoli, Londra, Berlino, New York, Seattle, Dublino, Dubai, Mumbai, Tokio.