Premio Strega: Sandro Veronesi fa il bis, vince 'Il Colibri''

Sandro Veronesi fa il bis e con 'Il Colibrì' vince per la seconda volta il Premio Strega. Con 200 voti il romanzo pubblicato da 'La nave di Teseo' si porta a casa l'annunciato trionfo nella 74esima edizione del premio in un Ninfeo semideserto per le restrizioni imposte dalla pandemia, staccando di 68 voti il giallo di Gianrico Carofiglio 'La misura del tempo'. Ultimo, con 50 voti, Jonathan Bazzi. Prima di Veronesi solo a Paolo Volponi era riuscita l'impresa di vincere per due volte il più ambito premio letterario italiano. Nel 2006 lo scrittore fiorentino aveva vinto per la prima volta con 'Caos calmo'.