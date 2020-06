Serie tv, tutti i nuovi titoli da non perdere

L'universo delle serie tv non conosce pause e anche questa settimana le uscite sono numerose e interessanti.

Si parte subito di lunedì su Amazon Prime Video con 'Dispatches From Elsewhere', un dramma antologico incentrato su un gruppo di persone comuni sconvolte da un improvviso mistero che circonda la loro vita; protagonista con un ruolo non comico, per lui (e per noi spettatori) non usuale, Jason Segel, passato alla storia della tv come il Marshall Eriksen di 'How I Met Your Mother'.

Cambiando piattaforma, su Sky Atlantic, sempre lunedì, verrà messa in onda la sesta stagione di 'Girls', che racconta la vita di quattro amiche che tentano di imporsi nella caotica New York.

Cambiando ancora canale e passando su Netflix al via mercoledì la seconda stagione di 'Mr. Iglesias', interpretata dallo stand-up comedian Gabriel Iglesias nel ruolo del protagonista, un professore di storia in un liceo pieno di ragazzi un po' disadattati.

Sempre mercoledì per gli appassionati di storia fuori anche 'The Great', produzione che ambisce a raccontare la vita e le gesta di Caterina La Grande, ma la serie verrà trasmessa su Starzplay, canale di Apple Tv, quindi per poter visionare il contenuto sarà necessario un apparecchio della Apple.

Arriva giovedì e con lui anche la seconda stagione di 'The Order' su Netflix, serie che racconta la storia di Mark, una matricola universitaria che si unisce alla confraternita segreta The Order finendo invischiato in una storia di magie, mostri e rituali.

Anche su Timvision qualche novità particolarmente succulenta come l'uscita della prima stagione di 'On Becoming a God', serie comica con protagonista una Kirsten Dunst da Golden Globe che interpreta una donna all'incessante ricerca della sua scalata professionale ed economica.

Tornando su Netflix particolare attenzione va concessa all'uscita di 'The King: Eternal Monarch', drama coreano in cui il protagonista, Lee Gon, imperatore di un moderno regno di Corea, attraversa la barriera che lo separa da una realtà alternativa in cui la Corea è una repubblica anzichè una monarchia.

Con l'avvicinarsi del weekend su Netflix, da venerdì, disponibile anche la seconda stagione di 'The Politician', serie comica che racconta ambizioni, sogni, ricatti e vendette che hanno per protagonista Payton Hobart (Ben Platt), giovane ambizioso con gli occhi puntati sulla Casa Bianca.

Se avete un abbonamento a Netflix ma preferite un genere più rosa, sempre da venerdì sarà fuori la seconda stagione del drama brasiliano 'La cosa più bella'.