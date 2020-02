Coronavirus e incubo pandemia, a ruba il libro che lo aveva previsto

L'incubo coronavirus, la psicosi globale e il terrore dell'epidemia fatale spinge in vetta alla classifica dei libri più venduti online su Amazon, il saggio del 2017 di David Quammen, 'Spillover. L'evoluzione delle pandemie' edito da Adelphi. Un boom che ha mandato esaurito questo libro in poche ore. Di cosa si tratta? "Siamo stati noi a generare l'epidemia di Coronavirus. Potrebbe essere iniziata da un pipistrello in una grotta, ma è stata l'attività umana a scatenarla", ha scritto l'autore su 'New York Times.



Spillover. L'evoluzione delle pandemie - Ed. Adelphi

Lo 'spillover' spiegato bene

Il libro è a metà tra un saggio sulla storia della medicina e un reportage, scritto in sei anni di lavoro durante i quali Quammen ha seguito gli scienziati al lavoro nelle foreste congolesi, nelle fattorie australiane e nei mercati delle affollate città cinesi. L'autore ha intervistato testimoni, medici e sopravvissuti, ha investigato e raccontato con stile quasi da poliziesco la corsa alla comprensione dei meccanismi delle malattie.

© JUNIOR D. KANNAH / AFP



La conclusione a cui arriva l'autore, oggi così tanto di attualità, è così sintetizzata su 'Le Scienze': "Non vengono da un altro pianeta e non nascono dal nulla. I responsabili della prossima pandemia sono già tra noi, sono virus che oggi colpiscono gli animali ma che potrebbero da un momento all'altro fare un salto di specie - uno spillover in gergo tecnico - e colpire anche gli esseri umani".

‚ÄčAMAZON - LIBRI PIU' VENDUTI

Spillover. L'evoluzione delle pandemie - David Quammen; TFA Insegnante di sostegno. Nella scuola secondaria di I e di II grado - Autori vari; Per sole donne - Veronica Pivetti; The promised Neverland. Grace field collection set - Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Nanao; Cecità - Josè Saramago; Le Fantafiabe di Luì e Sofì - Me contro Te; La saga dei cyborg e di Cell. Dragon Ball full color: 6 - Akira Toriyama; Se questo è un uomo - Primo Levi; Dragon Ball Super: 10 - Akira Toriyama; Lettere e numeri. Primi passi - Marta Bartolucci.