Album, libri e film. Lo straordinario successo di Luì e Sofì

Continua a collezionare successi il duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio noti come Luì e Sofì, o ancora 'Me contro Te', youtuber siciliani di Partinico diventati campioni dell'intrattenimento per bambini, nelle ultime settimane protagonisti anche sul grande schermo e con un album musicale.

Dopo la popolarità raggiunta in rete, attualmente 4,8 milioni di iscritti al canale YouTube e 1,5 milioni di follower su Instagram, il 17 gennaio al cinema è uscito 'Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S', un film che inizialmente doveva restare in programmazione solo per tre giorni e in poche sale e che ha incassato al botteghino complessivamente 5,6 milioni di euro. La pellicola diretta da Gianluca Leuzzi, che vede Luì e Sofì alle prese con un nemico che ha un piano per conquistare il mondo, è riuscita nel suo primo fine settimana a scalzare dalla vetta della classifica dei weekend 'Tolo Tolo' di Checco Zalone.

Di recente si è rivelato un straordinario successo anche l'ultimo colorato 'fantalibro' dei Me contro Te. 'Le fantafiabe di Luì e Sofì', uscito il 19 novembre, risultava già a dicembre nella top ten delle classifiche Mondadori e Feltrinelli dei libri più venduti e stabilmente in cima alla classifica dei prodotti editoriali più acquistati su Amazon, un primato tra l'altro riconquistato nei giorni scorsi. Il grande negozio online sta premiando i 'Me contro Te' anche per i loro prodotti musicali.

'Il Fantadisco dei Me contro Te Canta con Luì e Sofì' per Warner Music, in uscita il 14 febbraio, è l'ultimo tassello di un mosaico di produzioni di quello che sembra essere diventato un vero e proprio brand. Con con otto canzoni inedite, due contenute nel film, il fantadisco occupa già da diversi giorni la prima posizione nella classifica Amazon degli album digitali più venduti mentre i brani 'La vendetta del Signor S' e 'Insieme' guidano la lista dei singoli, lasciandosi alle spalle tutti i brani apprezzatissimi al Festival di Sanremo, da 'Fai rumore' di Diodato a 'Viceversa' di Francesco Gabbani, da 'Me ne frego' di Achille Lauro a 'Ringo Starr' dei Pinguini Tattici Nucleari.

Come se non bastasse i due youtuber dominano le prime due posizioni della classifica relativa a cd e vinili, grazie alle due versioni dell'album. Con lo speciale 'Gratta e canta' si potrà vincere la partecipazione ad un evento karaoke che vedrà la presenza dei cantanti. Nuova pagina di un intrattenimento semplice e immediato, pensato e creato solo per i più piccoli, con un linguaggio pulito ma coinvolgente.