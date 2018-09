'Dogman' di Garrone rappresenterà l'Italia alle nomination degli Oscar

Archimede / Le Pacte / Rai cinem / Collection ChristopheL

Una scena di 'Dogman' di Matteo Garrone

Sarà "Dogman" di Matteo Garrone a rappresentare l'Italia alla selezione degli Oscar per il miglior film in lingua straniera. Lo ha deciso la commissione di selezione istituita dall'Anica lo scorso giugno, su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le nomination saranno annunciate a Los Angeles il 22 gennaio 2019, mentre la notte degli Oscar è in programma il 24 febbraio. Liberamente ispirato a un fatto di cronaca nera di trent'anni fa, Dogman è stato premiato all'ultimo festival di Cannes per la miglior interpretazione maschile del protagonista Marcello Fonte.

