Titoli e aperture: dal voto ai sedicenni alle tensioni per la manovra. I giornali di oggi in edicola 

Arrivano i primi screzi e contrasti nella maggioranza 5Stelle-Pd: la possibile rimodulazione dell’Iva divide gli alleati di governo. Il premier Giuseppe Conte convoca subito un vertice notturno con i leader di Pd, Cinque Stelle, Leu e Italia viva. I renziani replicano: «Se sale l’Iva votiamo contro». Di Maio in tv a La7 da Giletti: «Salario minimo in Finanziaria e subito misure sui rimpatri dei migranti». Il ministro Franceschini a propria volta replica: «Impegna l’M5S, non la maggioranza».

CORRIERE DELLA SERA

Manovra, è lite tra gli alleati

Conte convoca i leader. I renziani: se sale l’Iva votiamo contro. Asse con il M5S​

LA REPUBBLICA

“Facciamo votare i ragazzi di Greta”

Intervista a Enrico Letta: “Alle urne a 16 anni, sui diritti il Pd deve imporsi” Di Maio frena sulla cittadinanza ai nuovi italiani. Ma i 5Stelle sono divisi

Aumento dell’Iva, vertice notturno della maggioranza

LA STAMPA

Renzi e Di Maio: l’Iva non si tocca

M5S e Italia Viva compatti sul no agli aumenti selettivi. Marattin: questo governo è nato per evitarli

IL GIORNALE

La rapita italiana costretta al matrimonio islamico

Silvia Romano, sequestrata in Kenya nel 2018 e ancora prigioniera, obbligata alla conversione dai suoi aguzzini

LIBERO QUOTIDIANO

Carte di credito, fregatura

Stanno diventando un lusso: il canone annuo sale del 76%. In crescita anche le commissioni su pagamenti automatici e bonifici on line. Tutti soldi che utilizzando banconote non si perdono

Il governo nato per non innalzare l’Iva, alla fine rischia di aumentarla

IL FATTO QUOTIDIANO

Il Pd come i 5Stelle: scopre le multe per i voltagabbana

IL FOGLIO

MANIFESTO PER UN GOVERNO VIVO

Combattere il giustizialismo, opporsi a nuove tasse, respingere l’ambientalismo della decrescita, eliminare Quota 100, portare il sorteggio al Csm, non farsi inghiottire dal modello Casaleggio.

Una chiacchierata con l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sugli anni che verranno

IL SOLE 24 ORE

Le porte girevoli del Fisco: tasse in e out con la manovra

Oggi la Nadef. Dossier Iva ancora sotto esame Riprendono quota cuneo fiscale, Industria 4.0 e Ace. Sono a rischio mini Ires e super flat tax

Forfait in bilico.Il mancato avvio del regime al 20% (ricavi e compensi tra 65 e 100mila euro) potrebbe coinvolgere un professionista su 10.

IL MESSAGGERO

Aumenti Iva, scontro nel governo

Conte, Di Maio e Renzi frenano Gualtieri: stop ai rincari. Nella notte vertice dal premier

Oggi la manovra da 30 miliardi, deficit al 2,2%. Hotel e ristoranti, stretta da 5 miliardi

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

L’eco-manovra rivede l’Iva

Pronta l’operazione da 30 miliardi: incentivi ai pagamenti elettronici

Gualtieri duro con Salvini: «Dobbiamo pagare noi il conto del Papeete»

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Iva, doppio stop agli aumenti

Conte contrario ai rincari e alle rimodulazioni allo studio. Il nodo del tetto del deficit al 2,2%

Renzi: «Abbiamo fatto un governo per cancellarla e la rimettiamo su carne e cappuccino?». Il no del M5s​

IL MATTINO

Iva, è scontro nel governo

Conte, Di Maio e Renzi frenano Gualtieri: stop ai rincari. Vertice notturno a Palazzo Chigi

Oggi Cdm sulla manovra, il deficit al 2,2%. Stretta da 5 miliardi su hotel e reistoranti​

LA NAZIONE

Aumento dell’Iva, Renzi dice no

Colloquio L’ex premier: «Colpirebbe i più poveri, un regalo a Salvini»

IL SECOLO XIX

Il governo alla battaglia dell’Iva

Il ministro Gualtieri: non escludo ritocchi, devo trovare 23 miliardi. Renzi e Di Maio contro gli aumenti selettivi

IL TEMPO

Che ipocriti! Ora aumentano l’Iva

Il governo rossogiallo che aveva giurato di non cambiare quelle aliquote invece le alzerà

Ha bisogno di 5 miliardi in più da quella tassa, ma chiama la stangata «rimoduolaaione»

