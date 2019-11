Ogni giorno in Italia 88 donne subiscono violenze

"In Italia le donne vittime di violenza sono 88 al giorno, circa una ogni 15 minuti. Il 36% subisce maltrattamenti, il 27% stalking, il 9% violenza sessuale e il 16% percosse". Sono i dati resi noti dalla polizia di Stato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ogni anno si celebra il 25 novembre. Il report prende come esempio il mese di marzo di quest'anno.

