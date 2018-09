Viminale: "40 migranti della Diciotti si sono già dileguati"

“Si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al Centro di Messina". A renderlo noto sono i sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni: "Ricordiamo - dicono - che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato. Erano così disperate che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti per andare chissà dove. È l’ennesima prova che chi sbarca in Italia non sempre scappa dalla fame e dalla guerra, nonostante le bugie della sinistra e di chi usa gli immigrati per fare business”.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it