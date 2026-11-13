Enrico Mattei, la casa museo ad Acqualagna racconta il fondatore dell'Eni

AGI - Ad Acqualagna, indiscussa capitale del tartufo, il profumo dell'eccellenza gastronomica si intreccia indissolubilmente con un capitolo decisivo del Novecento italiano. È qui, al numero 7 di Piazza Mattei, che il 29 aprile del 1906 nacque Enrico Mattei, figlio di un brigadiere dei carabinieri. Da questa provincia marchigiana prese il via il cammino del futuro partigiano e storico fondatore dell'Eni.
Oggi la sua casa natale è stata trasformata in un suggestivo museo multimediale, promosso dal Comune con il fondamentale sostegno di Eni. Un percorso che ripercorre la sua vita tra foto, documenti e contributi audiovisivi, ma che emoziona soprattutto attraverso la forza dei cimeli autentici. Entrando in sala sembra che il tempo si sia fermato: c'è la sua scrivania originale, una Techno T96 del 1956, sulla quale riposano ancora i suoi occhiali, il portasigarette e le sue letture. In una teca è custodito il simbolo di una stagione irripetibile del boom economico: il tappo dello champagne stappato nel febbraio 1953 per celebrare la fondazione dell'ente energetico di Stato. È un racconto che dal passato guarda all'innovazione e alla sostenibilità di oggi, riportando la grande storia esattamente dove è cominciata.
A custodire la memoria di questa straordinaria figura è l'intera comunità, guidata dal sindaco Pier Luigi Grassi, che descrive Mattei con parole di profondo rispetto: "Un uomo, non un supereroe. Non un dio come qualcuno lo vorrebbe impersonificare, ma semplicemente un uomo che in un momento difficile della nostra Italia ha avuto il coraggio di avere una visione. Una lungimiranza che oggi ci consente di vivere in un Paese rispettato, perché ha saputo valorizzare ciò che Enrico Mattei ha interpretato in quei momenti difficili del dopoguerra".
Proprio per celebrare questa eredità, l'amministrazione assegna annualmente il Premio Enrico Mattei a un imprenditore che si sia distinto per aver interpretato al meglio questo spirito visionario. Quest'anno il prestigioso riconoscimento sarà conferito a Sonia Bonfiglioli, Cavaliere del Lavoro, ingegnera meccanica e Presidente Esecutivo del Gruppo Bonfiglioli, considerata una delle figure più rappresentative e solide dell’industria italiana contemporanea.
L'appuntamento per la cerimonia è fissato per mercoledì 18 novembre presso il Teatro Conti.
La consegna del premio arriverà a pochi giorni dalla conclusione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, inaugurata lo scorso 25 ottobre e in programma fino al prossimo 15 novembre. Anche quest'anno la kermesse si è confermata un appuntamento seguitissimo, capace di attrarre un vasto pubblico di appassionati e addetti ai lavori. L'edizione è stata impreziosita da eventi di altissimo livello, a partire dai cooking show stellati che hanno visto protagonisti nomi di caratura internazionale, come lo chef Danny Horseele del ristorante Mouscou di Gent (affiancato da Nicolaï Vanquickelberghe), ma anche vere e proprie star amatissime dal pubblico italiano come Chef Giorgione.
Un successo certificato anche dalla presenza di ospiti vip del calibro di Tiberio Timperi e Giancarlo Magalli, e dalla capacità della manifestazione di proporre format innovativi e contaminazioni culturali di grande fascino, come le letture dedicate alle opere di Cesare Pavese e Paolo Volponi, magistralmente abbinate a degustazioni di piatti e vini d'eccellenza.