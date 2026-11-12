Garlasco, i legali di Sempio: 'Pronta l'eccezione di costituzionalità contro il doppio processo con Stasi'

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AGI - La difesa di Andrea Sempio annuncia che "è pronta l'eccezione di costituzionalità volta ad evitare che siano concomitanti il giudizio di revisione per Stasi e l'altro a carico di Sempio". Lo afferma l'avvocato Liborio Cataliotti che assiste Andrea Sempio. "Ovviamente siamo pronti a fronteggiare l'accusa da tutti i punti di vista - aggiunge - sia dal punto di vista probatorio, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista più strettamente scientifico. All'uopo avevamo proprio ieri riunito l'intero team difensivo per dividere i relativi argomenti di competenza tra i vari consulenti".
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