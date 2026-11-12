Garlasco, i legali di Sempio: 'Pronta l'eccezione di costituzionalità contro il doppio processo con Stasi'
Garlasco, i legali di Sempio: "Pronta l'eccezione di costituzionalità contro il doppio processo con Stasi"
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Garlasco, i legali di Sempio: "Pronta l'eccezione di costituzionalità contro il doppio processo con Stasi"

L'avvocato di Andrea Sempio annuncia l'eccezione di costituzionalità per evitare che il processo al suo assistito proceda insieme alla revisione per Stasi
Manuela D'Alessandro
sempio
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AGI - La difesa di Andrea Sempio annuncia che "è pronta l'eccezione di costituzionalità volta ad evitare che siano concomitanti il giudizio di revisione per Stasi e l'altro a carico di Sempio". Lo afferma l'avvocato Liborio Cataliotti che assiste Andrea Sempio. "Ovviamente siamo pronti a fronteggiare l'accusa da tutti i punti di vista - aggiunge - sia dal punto di vista probatorio, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista più strettamente scientifico. All'uopo avevamo proprio ieri riunito l'intero team difensivo per dividere i relativi argomenti di competenza tra i vari consulenti".

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