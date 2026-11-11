Rusconi (Anp Roma): "Intensificare la lotta agli hacker o nelle scuole si crea il panico" 

AGI - Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma, Mario Rusconi, ha definito "criminale" l'ondata di allarmi bomba inviata alle scuole italiane e si è detto fiducioso che la Polizia postale saprà identificare i responsabili. "L'atteggiamento di chi ha lanciato questi allarmi secondo me è criminale", afferma Rusconi in un'intervista all'AGI, "confidiamo molto nella polizia postale che viene spesso nelle scuole a parlare ai ragazzi sull'uso dei social e di Internet. Abbiamo fiducia che possa intervenire e appurare al più presto di chi si tratta".
La reazione dei presidi romani
Le segnalazioni sono iniziate a circolare tra i dirigenti scolastici fin dalle prime ore del mattino. Rusconi ha ricostruito la reazione dei presidi romani: "Fin dalla mattina presto si sono diffuse queste mail nelle chat dei presidi e soprattutto nelle segreterie delle scuole. Immediatamente ci siamo anche attivati tra di noi per avere una linea comune.
La maggior parte delle volte ci si è rivolti alle forze di polizia e ai carabinieri di zona che sono intervenuti tempestivamente e hanno provveduto da una parte ad aiutare gli insegnanti a evacuare i bambini e ragazzi, nello stesso tempo a fare una ricognizione all'interno delle scuole perché non ci fosse nessun elemento effettivamente pericoloso".
L'appello alle forze dell'ordine
Questi falsi allarmi, ha sottolineato, "non riguardano solo l'Italia ma anche altre nazioni come l'Irlanda". Rusconi ha poi richiamato le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla minaccia hacker: "Bisognerà fare in modo che le forze dell'ordine, attraverso un uso sempre più intenso delle misure anti-hacker, intervengano, altrimenti si crea il panico".
Il fenomeno, osserva il presidente dei presidi, non è nuovo, anche se i mezzi sono cambiati. Rusconi ha ricordato con ironia un episodio del suo passato da dirigente scolastico: "Anche 20, 30 anni fa c'era lo sconsiderato di turno che per evitare il compito di latino o di matematica telefonava dicendo 'c'è una bomba'. A me è capitato: risposi 'No, a me piacciono i cornetti con la marmellata, non le bombe'. Adesso sicuramente avrei risposto in maniera differente".
Il ruolo della scuola
Oggi, sottolinea Rusconi, "i ragazzi vengono formati, c'è un'azione capillare da parte delle scuole, servendosi di polizia postale, di psicologi, dei carabinieri e delle Asl". Sul contributo che la scuola può dare per prevenire emulazioni e comportamenti irresponsabili, il presidente ha rivendicato il lavoro già in corso: "La polizia postale è diventata una specie di seconda mamma informatica delle scuole italiane, romane in particolare. Cerchiamo di fare in modo che i nostri ragazzi siano sempre più coscienti di quello che fanno e consapevoli del fatto che ogni azione che viene presa a livello telematico deve rispondere a un codice etico di comportamento, perché può avere delle conseguenze in molti casi anche dal punto di vista penale".
Istruzione e manovra
Oltre all'emergenza di oggi, il presidente dell'Anp Roma ha affrontato i nodi strutturali della scuola, dalla manovra di bilancio con i previsti tagli all'organico fino al calo demografico: "Ogni anno perdiamo 100.000 alunni, negli ultimi 2-3 anni abbiamo perso già 300.000 alunni, nei prossimi 10 anni perderemo un milione di alunni. Per quanto riguarda gli insegnanti, la cosa importante sarebbe quella di aumentare gli stipendi, il che non è facile soprattutto in una situazione di difficoltà finanziaria come quella che sta vivendo il nostro paese".
Infine sulla scarsa attenzione dei cittadini per la scuola: "Responsabile di tutto è soprattutto l'opinione pubblica italiana che è poco attenta alle problematiche della scuola, molto più attenta alle problematiche degli stadi di calcio, dei campionati, dello sport e così via. Vorremmo un'opinione pubblica più attenta, più interessata, soprattutto più responsabile".