Roma, il racconto di studenti e insegnanti dopo gli allarmi bomba

AGI - Mattinata di tensione per decine di istituti di Roma, dove allarmi bomba arrivati via mail hanno creato grande preoccupazione. Le segnalazioni hanno riguardato scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori e molti genitori si sono precipitati a scuola per riprendere i figli. Immediato l'intervento delle forze di polizia con gli artificieri, per i controlli e la messa in sicurezza degli edifici.
Le scuole evacuate a Roma
Tra le scuole coinvolte il liceo scientifico Francesco d'Assisi, a Centocelle, dove l'evacuazione ha portato in strada migliaia di ragazzi, con notevoli disagi in tutto il quartiere.
La professoressa P.V., docente dell'istituto di viale della Primavera, racconta i momenti concitati e le procedure di sicurezza attuate prima del ritorno alla normalità. "Stamattina alle 11.05 venivamo avvertiti di un ipotetico allarme bomba, dico ipotetico perché per circa 15 minuti le informazioni erano frammentate e poco chiare - spiega l'insegnante all'AGI - Alle 11.26 venivamo fatti evacuare non senza difficoltà. La mia scuola conta circa 800 studenti più circa 100 tra docenti e personale vario e la scuola dirimpettaia, l'istituto tecnico Ambrosoli, almeno 600. Potete immaginare il disagio di circa 1500 persone in strada in maggioranza minorenni".
Il racconto della docente
Sul posto sono arrivati artificieri, polizia e vigili urbani, per gestire il traffico, particolarmente intenso in zona. "Siamo rimasti in attesa per circa un'ora controllando non senza apprensione che gli studenti fossero tranquilli e al sicuro - prosegue la docente - Alle 12.36 l'allarme è rientrato ma per motivi di sicurezza gli studenti sono stati fatti rientrare a casa previa autorizzazione".
Lo studente: "Siamo preoccupati"
Evacuato anche il liceo Visconti, nel centro della città. "Stamattina si è presentata la divisione investigazioni generali operazioni speciali, la Digos - racconta uno studente ai microfoni dell'AGI - e ci ha ordinato di uscire immediatamente perché era necessaria una bonifica degli artificieri. Noi ovviamente in questo caso siamo stati costretti a collaborare per il benessere pubblico. È evidente che si sta ricostruendo una nuova strategia della tensione perché è criminale la maniera in cui è stata organizzata questa cosa. Il clima si sta scaldando, il livello di conflitto sociale si sta alzando e quindi è naturale che ci siano eventi del genere. Quindi sì, siamo sanamente preoccupati, ma ne leggiamo le ragioni".
Allarme nel quartiere Prati
Allarme anche nel quartiere Prati, tra gli altri al liceo scientifico Talete e al classico-linguistico Tacito, con esiti diversi per la ripresa delle lezioni: "Mio figlio è al liceo Talete e, a quanto mi ha scritto, sono stati evacuati e sono rimasti un po' davanti alla scuola. Dopo che sono stati fatti i controlli, sono rientrati tutti in classe", testimonia un altro genitore.
"Mia figlia è al liceo Tacito, sono stati evacuati e, dopo un po' di tempo passato davanti scuola, sono tornati a casa. Cosa dicono non so, ancora io non li ho visti", ha aggiunto una mamma.
"Tramite la rappresentante di classe è stata diffusa questa notizia - spiega Andrea, genitore di un bimbo - e tramite i presidi di tutti i plessi di Roma per cui c'è stata questa allerta bomba diramata stamattina per cui le rappresentanti di classe hanno inoltrato il messaggio sulle chat comuni che abbiamo. E quindi ci siamo mobilitati e precipitati a raccogliere i nostri ragazzini".