Nel Canale di Sicilia arriva la medusa (gigante) nomade del Mar Rosso

AGI - Le sue dimensioni sono imponenti, possono superare i 50 centimetri di diametro e i 40 Kg di peso; è meglio non toccarne i tentacoli, anche quando è spiaggiata o morta: è la Medusa nomade del Mar Rosso (Rhopilema nomadica), avvistata in questi giorni sulle coste della Sicilia e segnalata da diverse persone all'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Si tratta, spiegano i ricercatori del Cnr, di una specie tropicale che ha raggiunto il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez e negli ultimi decenni ha colonizzato ampie aree del Mediterraneo orientale. Sebbene la specie venga osservata occasionalmente nelle acque italiane fin dal 2015, le numerose segnalazioni raccolte negli ultimissimi giorni suggeriscono una presenza insolitamente abbondante e diffusa in ampie porzioni del Canale di Sicilia e lungo le coste siciliane.
Fenomeno senza precedenti
"E' un fenomeno senza precedenti per estensione e numerosità nel nostro Paese, che merita attenzione e un attento monitoraggio", sottolinea il Cnr. "L'espansione di questa specie rappresenta l'ennesima evidenza delle profonde trasformazioni in atto nel Mediterraneo. L'aumento della temperatura del mare, tema centrale della COP31 appena inaugurata in Turchia, e la progressiva tropicalizzazione delle nostre acque stanno creando condizioni sempre più favorevoli all'insediamento e alla diffusione di specie alloctone di origine tropicale", proseguono i ricercatori, che invitano a segnalare avvistamenti attraverso il gruppo facebook 'Oddfish'.
Valutare le conseguenze sulla biodiversità
"Ogni segnalazione - afferma il Cnr - contribuisce a comprendere meglio la rapidità e la portata dei cambiamenti che stanno interessando il Mediterraneo. Monitorare l'espansione di specie come la medusa nomade, significa infatti raccogliere informazioni preziose per valutare le possibili conseguenze sulla biodiversità marina, sulle attività di pesca e sul turismo costiero, e per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide poste da un mare che sta cambiando sotto i nostri occhi".