Decreto aiuti all’Ucraina, Crosetto: 'Se vorrà la maggioranza'

AGI - “Quello di oggi pomeriggio al Copasir è un passaggio formale, l’autorizzazione viene data dal Parlamento all’inizio dell’anno e dopo la comunicazione al Copasir gli aiuti possono partire. È una procedura voluta non da questo governo, ma già da quelli precedenti”: lo ha ricordato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando del nuovo pacchetto di aiuti durante la presentazione del calendario 2027 della Difesa. Per il ministro “non è un tema politico”, si tratta di “questioni complesse che non si possono affrontare con le maglie delle squadre”.
Il decreto anche per il 2027
“Il decreto si ripresenterà così come è stato fatto lo scorso anno, se deciderà di farlo la maggioranza. Però adesso fino al 31 dicembre siamo a posto e possiamo andare avanti”. Ha aggiunto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando del varo del decreto per possibili aiuti a Kiev anche nel 2027.
Le perplessità della Lega sugli aiuti? “Non è una linea scelta dal singolo ministro, ma dal Parlamento e dal governo” ha spiegato Crosetto, sottolineando come stia “solo interpretando una decisione precedente all’attuale esecutivo. Stiamo utilizzando lo stesso sistema individuato dall’amministrazione Draghi, sostenuta all’epoca da Pd, M5s e dalla stessa Lega”. Una maggioranza di segno politico diverso, ha proseguito, “ha mantenuto immutata la procedura” che oggi lo porterà a illustrare “un elenco di materiali sempre più limitato, perché col tempo le disponibilità diminuiscono”.
Il tredicesimo decreto
“Questo decreto è il tredicesimo - ha concluso il ministro - i primi cinque sono stati varati dalla precedente compagine, l’attuale ne ha fatti otto. Finora tutti hanno mantenuto fede all’impegno nato in un’altra epoca politica, non vedo il motivo di smettere adesso”.