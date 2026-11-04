Lo spettacolo delle Frecce Tricolori visto da Piazzale Michelangelo e Firenze

AGI - A Piazzale Michelangelo, a Firenze, lo spettacolo delle Frecce Tricolori in occasione delle celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Nel capoluogo toscano si è recato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in mattinata prima di recarsi all'Altare della Patria a Roma ha mandato al ministro della Difesa, Guido Crosetto, il seguente messaggio: "In questa giornata, il deferente omaggio del popolo italiano va a quanti hanno sacrificato la vita per l'Italia, consegnandoci un'eredità di libertà e unità che celebriamo con rinnovata consapevolezza e, oggi, rivolgiamo il nostro pensiero con particolare intensità e cordoglio ai nostri militari che hanno perso la vita nei giorni scorsi in Bosnia-Erzegovina".
Il Presidente nel suo messaggio prosegue dicendo che "un legame profondo, di fiducia e gratitudine, unisce Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza alla comunità nazionale, di cui sono parte integrante". "Con questi sentimenti, rivolgo il più intenso augurio ai soldati, ai marinai, agli avieri, ai carabinieri, ai finanzieri, al personale civile della Difesa e alle loro famiglie. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica", conclude il Capo dello Stato