Commovente abbraccio tra il ministro Crosetto e la vedova dl un militare morto in Bosnia

Al termine delle esequie solenni dei quattro militari morti in Bosnia, il ministro della Difesa Guido Crosetto - visibilmente commosso - si è soffermato con i parenti delle vittime all'esterno della Basilica abbracciandoli a lungo. Tra loro Chiara, la moglie di Simone Ruggia: i due si erano sposati pochi mesi fa.
"Quattro storie diverse, ma unite da una passione, da un sogno, dall'orgoglio e dalla gioia di servire il proprio Paese. È per questo che siamo qua oggi. Perché loro oggi sono diventati qualcosa di diverso, non sono solo più i vostri figli, sono diventati dei simboli". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto durante le esequie solenni dei militari morti In Bosnia.
Secondo il ministro i quattro militari morti sono "simboli della voglia di servire, dell'orgoglio di servire, della gioia di servire e nessuno meglio di voi sa che ognuno di loro quattro faceva questo con entusiasmo, con orgoglio, con gioia. Per questo siamo qua oggi, perché quell'entusiasmo, quell'orgoglio, quella gioia non possono essere dimenticati"