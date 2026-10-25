Angela Merkel a Ravello: visita, incontri e acquisti di ceramica

AGI - Completo tecnico blu, sneakers e zainetto. Angela Merkel ha scelto la tenuta informale - o meglio minimal - da turista escursionista per visitare domenica pomeriggio Ravello, concedendosi una passeggiata tra le bellezze e i negozi della città della musica, nel clima mite di questo scorcio di ottobre.
A Ravello la visita di Villa Rufolo
L’ex cancelliera tedesca, accompagnata da alcune persone, presumibilmente amici con cui sta trascorrendo un periodo di vacanza in Costiera Amalfitana, ha visitato prima Villa Rufolo, per poi proseguire nel centro storico. Un pomeriggio tra cultura, shopping e incontri, in una Ravello che si avvia alla conclusione della stagione turistica e alla pausa invernale.
È noto il legame di Angela Merkel con il Sud Italia, a cominciare da Ischia, da tempo tra le sue mete predilette per le vacanze. Questa volta l’ex cancelliera ha scelto la Costiera Amalfitana, ritagliandosi un pomeriggio per scoprire Ravello e apprezzarne, insieme al patrimonio artistico e paesaggistico, la semplicità dell’accoglienza.
Acquisti di ceramica
Tra le soste, quella da Cosmolena per acquisti di ceramica, accolta dai titolari Margherita e Salvatore Di Palma. Poi il giro è proseguito tra gli altri negozi di via Roma, prima di una pausa al bar Al San Domingo per una bevanda calda. A vigilare sulla visita sei uomini della scorta: quattro tedeschi e due agenti della Polizia italiana provenienti da Bolzano.
A darle il benvenuto, informale, il sindaco Paolo Vuilleumier, che ha portato all’ex capo del governo tedesco il saluto della comunità ravellese. Merkel ha espresso al primo cittadino il proprio apprezzamento per le bellezze di Ravello, posando con lui per una foto ricordo. In piazza anche un incontro casuale con padre Enzo Fortunato. Il francescano si trova in questo fine settimana a Scala.
I due si sono intrattenuti a lungo, ripercorrendo alcuni momenti degli incontri degli anni passati: dalla consegna della Lampada della Pace ad Assisi, nel maggio 2018, agli appuntamenti a Berlino, nella sede della cancelliera, fino all’incontro di Roma con i leader religiosi promosso dalla Comunità di Sant’Egidio nell’anniversario dello Spirito di Assisi.
Secondo quanto appreso, soggiornerebbe con i suoi accompagnatori in una villa privata lungo la costa di Maiori. La permanenza in Costiera dovrebbe proseguire ancora per alcuni giorni, prima della ripartenza.