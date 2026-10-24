Torino, tensioni al corteo: cariche e lacrimogeni della polizia

AGI - La polizia ha effettuato due cariche di alleggerimento all'imbocco di via Po, durante la manifestazione in corso a Torino. Gli agenti hanno bloccato il corteo in piazza Castello, lasciando come unica via libera quella che conduce ai giardini reali. I manifestanti hanno comunque scelto di procedere in via Po, ma arrivati a pochi centimetri dalla Polizia, gli agenti hanno usato i manganelli per allontanarli.
La polizia in tenuta antisommossa ha lanciato alcuni lacrimogeni per disperdere i manifestanti che hanno raggiunto il ponte Mosca, nel quartiere di Porta Palazzo, a Torino. Il corteo, composto da migliaia di persone, non ha intenzione di arretrare e si sta ricompattando in Lungo Dora Napoli per proseguire.
In corso Principe Oddone i manifestanti hanno lanciato pietre e bottiglie contro gli agenti in tenuta antisommossa. Un cordone di polizia, camionette dei carabinieri e idrante sono schierati al centro della carteggiata per impedire ai manifestanti di avanzate verso il centro città.