L'uscita di Papa Leone dal Gemelli tra gli applausi dei fedeli

AGI - Papa Leone ha lasciato il Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato martedì scorso, per fare ritorno in Vaticano. Una folla di fedeli, radunata sia all'interno che all'esterno della struttura ospedaliera, ha atteso l'uscita del Pontefice per manifestargli affetto e vicinanza, accogliendolo tra calorosi applausi.
Prima di salire in auto, il Santo Padre si è fermato per salutare personalmente alcuni malati.
Il Papa, a piedi, sorridente, prima di salire in auto, si è fermato all'entrata del nosocomio, dove una ragazza ucraina - accompagnata dal responsabile della sezione ucraina di Radio Vaticana padre Taras Kotsur, appartenente all'Ordine basiliano di San Giosafat - gli ha donato un pupazzo di stoffa, con le sembianze del Pontefice, realizzato a mano. Dal finestrino dell'auto, Leone ha poi salutato con la mano alzata le tantissime persone che erano presenti.