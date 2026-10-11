La spettacolare demolizione di 13 campate del viadotto Tevere

AGI - Una successione rapida di esplosioni controllate e il viadotto viene giù come un castello di carte: è la spettacolare operazione che l'Anas ha eseguito a Orte, in provincia di Viterbo e alle porte della Capitale, facendo crollare le prime 13 campate della carreggiata in direzione Terni del viadotto Tevere, situato al km 33,088 della strada statale 675 "Umbro Laziale".
La demolizione è avvenuta attraverso la caduta verticale delle porzioni di impalcato, resa possibile da cerniere plastiche ottenute con la detonazione controllata di cariche esplosive in appositi fori nelle travi esistenti. La tecnica adottata, spiega l'Anas, è stata individuata con l'obiettivo di salvaguardare le sottostrutture esistenti, comprese pile e spalle, e l'impalcato della carreggiata adiacente.
Il viadotto Tevere si sviluppa complessivamente per 1.353 metri ed è costituito, per ciascuna carreggiata, da 33 campate, con una luce media di circa 41 metri. L'intervento rientra nel primo lotto dei lavori straordinari di risanamento del viadotto e prevede, oltre agli interventi di rinforzo e manutenzione delle sottostrutture esistenti, la completa demolizione dell'attuale impalcato della carreggiata interessata dai lavori e la successiva realizzazione di un nuovo impalcato a struttura mista acciaio-calcestruzzo.
La nuova struttura sarà inoltre dotata di un sistema di isolamento sismico, mediante isolatori a pendolo posizionati sulla sommità delle pile, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni dell'opera e incrementarne i livelli di sicurezza e durabilità e la sede stradale avrà una larghezza complessiva di 10,70 metri, di cui 9,50 metri pavimentati e 1,20 metri destinati complessivamente ai cordoli laterali per l'installazione delle barriere di sicurezza. L'investimento complessivo per l'intervento ammonta a oltre 41,5 milioni di euro.