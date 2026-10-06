Il ricordo delle vittime del 7 ottobre con una cerimonia al Tempio Maggiore di Roma

AGI - Si è svolta nel Tempio Maggiore di Roma, e in contemporanea con tutte le altre comunità ebraiche d'Italia, la cerimonia in memoria delle vittime dell'attacco del 7 ottobre 2023 e dell'attentato alla Sinagoga del 9 ottobre 1982.
Alla solenne commemorazione partecipano i vertici della comunità e le istituzioni: presenti il Rabbino Capo della Capitale Riccardo Di Segni, il presidente della Comunita' Ebraica romana Victor Fadlun, la presidente dell'Ucei Livia Ottolenghi e l'ambasciatore d'Israele in Italia, Jonathan Peled. Folta la rappresentanza istituzionale. Hanno raggiunto la Sinagoga, tra gli altri, il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, e il coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo, generale Pasquale Angelosanto, assieme al prefetto Lamberto Giannini e al questore Roberto Massucci.
Tra i presenti anche la direttrice dell'AGI, Rita Lofano. Nutrita e bipartisan, infine, la presenza di esponenti politici: vi prendono parte la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, il capogruppo dei senatori di FdI Lucio Malan con il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli, e Maurizio Gasparri per Forza Italia. Presenti inoltre Maria Elena Boschi e Ivan Scalfarotto per Italia Viva, i dem Piero Fassino e Graziano Delrio, e Maria Stella Gelmini per Noi Moderati.