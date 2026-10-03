Fedez alla Leopolda attacca la politica: 'Fa fatica a comunicare in generale, non solo ai ragazzi...'

AGI - "La politica fa fatica a comunicare in generale, non solo ai ragazzi...". Lo ha affermato Federico Lucia, in arte Fedez, nel corso del suo intervento sul palco della 14 edizione della Leopolda.
"La politica quando deve comunicare ai giovani sembra che si debba rivolgere a degli stupidi". "Dentro Pulp Podcast - ha spiegato il rapper - abbiamo iniziato a trattare la comunicazione politica inserendola tra i temi verticali come il crime o le inchieste, nel nostro podcast si può parlare di politica con tempi e modalità diversi dalle piattaforme televisive e broadcasting".
Sul confronto politico al centro di alcune puntate del video podcast ha aggiunto: "Meloni ha fatto clamore che fosse venuta al podcast, ma anche nelle trasmissioni tv non vedo un grande contraddittorio".
Nel nostro format - ha proseguito Fedez - "un politico sta con noi una o due ore, e' difficile che possa 'scappare' dalle domande. Rispetto "a quanto affermato da qualcuno, a 'Pulp Podcast' non c'e' il pollaio, chi lo dice non ha mai visto una puntata".