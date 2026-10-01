'La Mossa Vincente', il video della Polizia contro le truffe agli anziani

AGI - Prevenire, informare e proteggere: con questi obiettivi la Polizia di Stato presenta oggi - nella Giornata internazionale delle persone anziane - "La Mossa Vincente", il nuovo spot istituzionale da 60 secondi dedicato al contrasto delle truffe ai danni degli anziani.
La campagna, pensata per i canali televisivi, web e social, affronta il fenomeno criminale attraverso una metafora visiva di forte impatto, una partita a tris giocata in solitudine contro un truffatore: ogni mossa del truffatore rappresenta un tentativo di raggiro e ogni contromossa della vittima una difesa consapevole.
Lo spot si apre in una cucina con un anziano che sta preparando il caffè'. In un istante, la quotidianità si interrompe: la luce svanisce e la stanza sprofonda nell'oscurità. Resta illuminato solo un tavolo, attorno al quale si consuma la sfida psicologica tra l'anziano e una giovane truffatrice. Nel corso del video vengono passati in rassegna i tre stratagemmi più diffusi e insidiosi utilizzati dai malviventi.
La truffa a domicilio: il finto controllo dei contatori con il pretesto di una contaminazione da gas per farsi consegnare oro e contanti. La truffa affettiva ed empatica: l'approccio ravvicinato e manipolatorio per strada, volto a carpire la fiducia della vittima. La truffa telefonica con l'intelligenza artificiale: l'utilizzo del deepfake vocale per clonare la voce dei nipoti o dei figli e simulare una situazione di grave emergenza stradale o legale.
Proprio nel momento di massima vulnerabilità dell'anziano - scosso dalla finta voce del nipote clonata dall'IA - l'esito della partita si ribalta. Un poliziotto blocca il polso della truffatrice, che cosi' perde la partita. Il truffatore svanisce, la luce ritorna e un poliziotto rassicura l'anziano mentre sul tavolo compare il Numero Unico di Emergenza 112.
Le truffe agli anziani non sono solo un danno economico, ma rappresentano un vero e proprio trauma emotivo che colpisce le vittime nella loro dignità e negli affetti più cari. 'La Mossa Vincente' lancia un messaggio chiaro: di fronte al dubbio, cercare di mantenere lucidità e determinazione, non isolarsi e chiedere aiuto. Lo spot è su Whatsapp, Instagram e Facebook della Polizia di Stato.