Giuli al Colosseo: 'Faremo di tutto perché venga fuori la verità'

AGI - "Abbiamo trascorso la notte con gli inquirenti, la famiglia della vittima, la salma e la polizia mortuaria. Non c'è' stato un solo momento in cui il ministero della Cultura e il Parco del Colosseo hanno mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia. Abbiamo piena fiducia nei lavori degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto". Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli a margine del sopralluogo al Colosseo dove stanotte è deceduto un giovane operaio che lavorava in un cantiere. Davanti all'anfiteatro è stata disposta una grande corona di fiori.
"Una corona del genere non si improvvisa in pochi minuti, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia e che non vogliamo che si ripeta. Abbiamo tempestivamente disposto nottetempo una chiusura controllata del Parco del Colosseo - ha aggiunto - Faremo di tutto perché venga fuori la verità".