Corsini: 'Ranucci resta una risorsa Rai. Il provvedimento disciplinare non è di mia competenza'

AGI - «Non posso rilasciare dichiarazioni su questa posizione perché le procedure disciplinari passano per le Risorse Umane e l'Organizzazione. Non è mia competenza questo tipo di intervento, io mi occupo di aspetti editoriali». Lo ha chiarito il direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, rispondendo a una domanda sulle tempistiche del provvedimento disciplinare avviato dall'azienda nei confronti di Sigfrido Ranucci, a poche ore dal ricorso d'urgenza per il reintegro presentato dall'ex conduttore di Report.
La coincidenza temporale tra i due eventi
Sulla vicinanza temporale tra i due eventi, Corsini precisa: «Penso sia solo un caso. Sono procedimenti che richiedono tempo». A chi gli chiede se la situazione sia ormai irrecuperabile, il direttore sottolinea: «Ranucci è una risorsa di questa azienda, un dipendente, un vicedirettore ad personam, un giornalista, una firma. Però la valutazione si è spostata su un piano legale e disciplinare che non mi attiene».
Le scelte editoriali e il ritorno di Report
«Io ho fatto le mie scelte editoriali tempo fa e stiamo lavorando: l'8 novembre torna Report in prima serata su Rai 3 la domenica, con la replica il sabato pomeriggio. Questo vi posso dire, perché è quello di cui mi occupo, sinceramente».