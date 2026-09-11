Polizia e comunicazione, il primo seminario di formazione per i questori d'Italia

AGI - Il primo seminario di alta formazione sulla comunicazione istituzionale strategica per i questori della Repubblica e i portavoce delle Questure si è svolto per tre giorni presso la Scuola superiore di Polizia a Roma ed è stato inaugurato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L’obiettivo del seminario è stato quello di accrescere le competenze di chi, ogni giorno, comunica sul delicato tema della sicurezza.
Tre giorni di confronto sul tema della comunicazione pubblica insieme a tanti professionisti del settore. Direttori di telegiornali, giornali e agenzie di stampa, esperti della comunicazione radio, tv e digitale, insieme a professori universitari, si sono alternati durante le tavole rotonde organizzate dall’Ufficio comunicazione istituzionale della Polizia di Stato in collaborazione con l'Accademia di comunicazione strategica di Milano.
Il primo seminario di formazione in comunicazione
Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha indicato quali obiettivi della formazione la sensibilizzazione al tema della comunicazione come ecosistema e come leva strategica; la gestione della comunicazione di crisi; la conoscenza dei principali attori della comunicazione tradizionale e digitale.
Alle sessioni erano presenti anche il vice capo della Polizia con funzioni vicarie Carmine Belfiore, il direttore dell'Ufficio centrale ispettivo e Audit Vincenzo Ciarambino, il direttore della Scuola superiore di polizia Mario Viola e il direttore dell'Ufficio comunicazione istituzionale della Polizia di Stato Domenico Cerbone. Il professor Luca Brambilla, direttore dell'Accademia di comunicazione strategica di Milano, oltre a svolgere alcune sessioni di docenza, ha dialogato con i con vari direttori e giornalisti su diversi temi che attengono alla comunicazione istituzionale.
I relatori dell'evento
I relatori del seminario hanno visto la partecipazione dei vertici dell'informazione italiana: Gian Marco Chiocci (direttore Tg1), Enrico Mentana (direttore TG La7), Fabio Vitale (direttore SkyTG24), Luciano Fontana (direttore Corriere della Sera) e Fiorenza Sarzanini (condirettrice Corriere della Sera), Roberto Napoletano (direttore Il Messaggero), Tommaso Cerno (direttore Il Giornale), Alessandro Sallusti (direttore Libero), Daniele Capezzone (direttore Il Tempo), Emiliano Fittipaldi (direttore Domani), Luigi Contu (direttore Ansa), Davide Desario (direttore Adnkronos) e Rita Lofano (direttrice Agi), insieme ai giornalisti e conduttori Gianluigi Nuzzi, David Parenzo e Nicola Porro.
Tra i contributi formativi di rilievo figurano anche quelli di Bruno Vespa, del direttore generale dell'informazione Mediaset Mauro Crippa e del docente della Luiss Francesco Giorgino. Nel corpo docente sono inoltre intervenuti Alfredo Vaccarella (vicedirettore Tg5), Paolo Poggio (vicedirettore RaiNews24), Gianluca Di Feo (già vicedirettore La Repubblica) e Vanya Cardone (vicedirettrice Rai Radio).
Una prima volta assoluta
Organizzata dall'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'iniziativa rappresenta il primo seminario di alta formazione rivolto alle autorità di pubblica sicurezza e ai dirigenti responsabili della comunicazione della Polizia di Stato.