Il socio di Lavitola, Clesio Tavares Gomes al Tg1: 'Voglio tornare in Italia'

ADV
AGI - "Il legame con Lavitola va oltre il lavoro. Siamo sempre stati insieme. Perché mi devo arrabbiare con lui, non mi ha mai fatto niente di male". Al Tg1 delle 20 Clesio Tavares Gomes, destinatario con Valter Lavitola di una ordinanza di custodia cautelare per l'attentato a Sigfrido Ranucci, dice di non credere che l'amico abbia scaricato in parte su di lui la responsabilità di quanto accaduto.
ADV
"E' quello che dite voi, io non sono sicuro, io non ci credo". Per poi aggiungere che lunedì incontrerà un legale e garantisce di essere pronto a tornare "prestissimo" in Italia: "Non posso dire quando. Pure se tutti mi dicono di no però, io sono testardo. Dicono che all'aeroporto mi prendono però io sono testardo. E voglio tornare".
ADV
ADV