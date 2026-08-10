L'arrivo di Valter Lavitola nel carcere di Rebibbia
L'arrivo di Valter Lavitola nel carcere di Rebibbia
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L'arrivo di Valter Lavitola nel carcere di Rebibbia

L'imprenditore è ritenuto il mandante dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci
Thomas Cardinali
lavitola rebibbia
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AGI - L'imprenditore Valter Lavitola è arrivato - scortato da due auto dei carabinieri e da una ulteriore vettura a supporto - nel carcere di Rebibbia dopo aver espletato le formalità nella sede del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Roma in via in Selci.

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L'uomo è stato sottoposto a custodia cautelare in quanto, secondo l'ordinanza del gip, è ritenuto il mandante dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci.

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Lavitola prelevato dai carabinieri a Monteverde

Stamattina Valer Lavitola, jeans e camicia celeste, ha lasciato la sua abitazione a Monteverde accompagnato dai carabinieri del Nucleo Investigativo ed è salito su una Alfa Romeo Giulia. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma su richiesta della procura.

L'auto dei carabinieri con dentro Valer Lavitola entra a Rebibbia
Foto Thomas Cardinali / AGI - L'auto dei carabinieri con dentro Valer Lavitola entra a Rebibbia

Oltre a Lavitola, l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma riguarda anche Gomes Clesio Tavares, destinatario anche lui di una misura in carcere. L'uomo, attualmente in Africa, secondo la procura avrebbe partecipato al progetto dell'attentato dello scorso ottobre davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report a Pomezia.

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