L'arrivo di Valter Lavitola nel carcere di Rebibbia

AGI - L'imprenditore Valter Lavitola è arrivato - scortato da due auto dei carabinieri e da una ulteriore vettura a supporto - nel carcere di Rebibbia dopo aver espletato le formalità nella sede del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Roma in via in Selci.
L'uomo è stato sottoposto a custodia cautelare in quanto, secondo l'ordinanza del gip, è ritenuto il mandante dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci.
Lavitola prelevato dai carabinieri a Monteverde
Stamattina Valer Lavitola, jeans e camicia celeste, ha lasciato la sua abitazione a Monteverde accompagnato dai carabinieri del Nucleo Investigativo ed è salito su una Alfa Romeo Giulia. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma su richiesta della procura.
Oltre a Lavitola, l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma riguarda anche Gomes Clesio Tavares, destinatario anche lui di una misura in carcere. L'uomo, attualmente in Africa, secondo la procura avrebbe partecipato al progetto dell'attentato dello scorso ottobre davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report a Pomezia.