Le immagini dell'abbordaggio della petroliera a largo di Lampedusa
L’unità, sottoposta a sanzioni dell’Unione europea e considerata parte della cosiddetta “flotta ombra” russa
AGI - La Nave Thaon di Revel, unità ammiraglia dell’operazione europea Eunavfor Med Irini, ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Payoh nelle acque a ovest di Pantelleria.
L’unità, sottoposta a sanzioni dell’Unione europea e considerata parte della cosiddetta “flotta ombra” russa, naviga dichiarando bandiera del Camerun, elemento decisivo per determinarne la nazionalità ai sensi del diritto marittimo internazionale.