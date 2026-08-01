Colosimo: “Una bellissima sorpresa. Agenda, lettera e papera dalla Fondazione Falcone"
La Fondazione Falcone ha donato alla Commissione parlamentare antimafia tre nuovi cimeli tra i quali un’agenda di Giovanni Falcone
AGI - "Una bellissima sorpresa a Nostos, la festa di Azione Universitaria a Latina, dove la fondazione Falcone ha deciso di donare alla Commissione parlamentare antimafia, un'agenda di Giovanni Falcone, una lettera scritta al padre del giudice Livatino e una papera della sua collezione, per esporle in modo permanente, a palazzo San Macuto, accanto alla teca con la borsa di Paolo Borsellino". Così all'AGI il presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo.