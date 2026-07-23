Rocca su Lotito: 'Nessun rapporto con lui, è in conflitto con se stesso'

AGI - "Non c'è un rapporto conflittuale con Lotito perchè in questo momento non c'è un rapporto: lui è in conflitto con se stesso". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del bando sul Programma GOL, rispondendo ai cronisti sulla situazione in casa biancoceleste e sui suoi recenti scambi con il patron della Lazio.
"Nessuno mette in discussione il suo diritto di proprietà - ha precisato Rocca - ma non si può ignorare che ci siano migliaia di persone che vivono un disagio. Bisogna dare delle risposte e avere una struttura societaria all'altezza delle attese. Il problema che ho posto riguarda la postura della società e l'assenza di capacità comunicativa, che rischia di alimentare disaffezione. Questa è la mia principale preoccupazione".
Il presidente ha spiegato di non aver più sentito il patron biancoceleste dopo le sue ultime esternazioni: "Immagino non abbia preso bene le mie dichiarazioni, ma sono abituato a dire ciò che penso. Penso che si stia commettendo un errore e che la rotta sia da correggere".
"Quando le squadre di calcio vivono momenti di difficoltà si crea una tensione che diventa un tema sociale e istituzionale: le istituzioni hanno il dovere di ascoltare e invitare le parti a trovare soluzioni ragionevoli. Senza contare che parliamo di una società quotata in borsa, dove c'è in gioco anche un valore economico e patrimoniale", ha concluso.