Crans-Montana, una superstite racconta: "L'uscita era chiusa con una catena"
Il drammatico racconto di Sofia Donadio, 16 anni di Milano, ferita nell'incendio a Le Constellation
AGI - "L'uscita di emergenza era chiusa con una catena di acciaio, come quelle per le bici, e un lucchetto. Davanti alla porta c'era uno sgabello. Quella porta non e' mai stata toccata da nessuno". Lo ha detto in un incontro coi giornalisti Sofia Donadio, la sedicenne milanese ferita nell'incendio al 'Le Constellation'. "L'uscita e' sempre stata chiusa - ha aggiunto - l'avevo notato anche prima dell'incendio"