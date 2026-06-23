Italia - Usa, Crosetto: 'A Villa Taverna gli hamburger sono buonissimi...'

AGI - "Sul Safe dipende dalla possibilità che ha Giorgetti. So cosa ha voluto dire per lui non essere usciti dalla procedura di infrazione". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando sul palco de "Il giorno de La Verità" sulla possibilità che l'Italia acceda al fondo Safe con la risposta all'UE attesa entro il prossimo mese.
"A Villa Taverna gli hamburger sono buonissimi..."
Prima di salire sul palco il ministro della Difesa si è concesso per una manciata di secondi alle telecamere e ai taccuini dei giornalisti. Non poteva mancare una domanda sulla sua presenza a Villa Taverna, il 2 luglio per le celebrazioni dell'Indipendence Day americano. "Se ho tempo volentieri, gli hamburger sono sempre stati buonissimi..."
"Con gli Usa abbiamo agito rispettando i trattati"
"L'Italia ha fatto ciò che i trattati e gli accordi che abbiamo con gli Stati Uniti ci consentono di fare, quindi non c'è nulla di cui possano lamentarsi gli Stati Uniti", ha sottolineato Crosetto durante l'iniziativa tornando sugli attacchi verbali rivolti da Trump alla premier italiana, Giorgia Meloni.
"Alla riunione dei Ministri della Difesa della Nato la settimana scorsa non ho rilevato toni particolarmente aggressivi da parte degli Stati Uniti se non la richiesta pressante che continuano a farci da due anni, ma che aveva già iniziato Obama anni fa, che è quella che l'Europa svolga la responsabilità della propria difesa".
"Non so assolutamente le motivazioni degli attacchi che sono continuati oggi anche a Germania, Spagna, Francia. Non siamo i soli. Non ho capito le motivazioni, non mi pare ce ne siano di reali", ha concluso.