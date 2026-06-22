Roma: tragedia sfiorata in via Ostiense, albero cade su taxi in transito
All'interno dell'auto una mamma col figlio di un anno, rimasti illesi insieme all'autista del mezzo. Distrutte altre tre auto in sosta
AGI - Momenti di grande paura in Via Ostiense a Roma. Poco prima delle 17 un gigantesco platano è caduto davanti al Gazometro a causa del forte vento mentre transitavano le auto. Un taxi è stato colpito in pieno: a bordo, oltre al tassista, una donna con il figlio di 1 anno. Per fortuna, a parte lo choc, nessuno è rimasto ferito.
L'albero caduto ha distrutto quattro auto in sosta. La Polizia locale giunta in via Ostiense ha confermato all'AGI che non ci sono feriti. Chiuso un tratto di via Ostiense e il traffico, fortemente rallentato, è stato deviato sulla corsia preferenziale.