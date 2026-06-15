Furti, truffe e reati informatici: ora si può pre‑denunciare online

AGI - È attivo da oggi, 15 giugno, il nuovo servizio sperimentale della Polizia di Stato “Denunce Online”, una piattaforma digitale che permette ai cittadini di inviare telematicamente una pre‑denuncia e di prenotare l’appuntamento per la formalizzazione presso un ufficio di Polizia. Il portale è raggiungibile all’indirizzo ufficiale denunceonline.poliziadistato.it.
Come funziona il servizio di pre‑denuncia
Il sistema consente l’invio telematico della pre‑denuncia, che dovrà essere confermata entro 48 ore in un Ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento fissato direttamente sulla piattaforma. La procedura è pensata per ridurre i tempi di attesa agli sportelli e velocizzare la gestione delle denunce più comuni.
Dove è attiva la sperimentazione
In questa prima fase, il servizio è operativo presso:
Questure di Rieti e Frosinone
Commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora
Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio e sezioni di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina
Compartimento Polizia Ferroviaria Lazio e posti di Frosinone, Orte, Roma Ciampino, Roma Termini e Roma Tiburtina
Compartimento Polizia Stradale Lazio e Umbria e sezioni di Frosinone e Rieti
Una mappa destinata ad ampliarsi dopo la fase di test.
Per quali reati si può presentare la pre‑denuncia
Il portale consente di avviare la procedura per diverse tipologie di reato, tra cui:
- Furto
- Frode informatica
- Truffa
- Accesso abusivo a sistema informatico
- Indebito utilizzo di carte di pagamento
- Diffamazione online
Sistema di denuncia online in tutta Italia
È invece operativo, in tutta Italia, sempre a partire da oggi, il sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali come: cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, passi di accesso al veicolo, carta d’identità cartacea o elettronica, contrassegno parcheggio invalidi, libretto o tessera postale, targa, bancomat e carta di credito.
In questi casi, è sufficiente effettuare la segnalazione di smarrimento online, sul portale, senza doversi presentare presso l'ufficio di Polizia per la formalizzazione della stessa. Il verbale protocollato sarà poi disponibile, entro 96 ore dall'invio, all'interno dell’area personale del portale “Denunce Online”.
Il documento, scaricato dalla piattaforma, sarà valido per la successiva richiesta di rilascio di una copia, per l’emissione di un nuovo documento o per altre eventuali richieste.
Il link al portale "Denunce Online" è infine disponibile anche nell'app IO nella sezione "Servizi" del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.