Nubifragio e tromba d'aria a Roma, paura e danni

AGI - Un nubifragio con lampi e tuoni si è abbattuto questa mattina su Roma causando danni e mandando in tilt in traffico soprattutto nel quadrante nord-est della Capitale, dove c'è stata anche una forte tromba d'aria. Immediati i riflessi sul traffico cittadino, già particolarmente intenso dopo il Ponte del 2 giugno.
Sulla Tangenziale est, subito dopo lo svincolo della Salaria, un albero è precipitato sulla carreggiata, paralizzando la circolazione in entrambe le direzioni. La pianta ha investito alcune auto in transito ma senza causare feriti. La caduta degli alberi e gli allagamenti hanno imposto la chiusura di un tratto della Tangenziale nella zona di via dei Campi Sportivi.
Nel quartiere Prati Fiscali i maggiori danni causati dal nubifragio
La zona più colpita è stata quella di Prati Fiscali e Conca d'Oro dove sono caduti diversi alberi e il forte vento ha persino sradicato i cartelli della segnaletica stradale e spostato i cassonetti dei rifiuti. Un pino si è abbattuto sul tetto di una pompa di benzina su via dei Prati Fiscali, danni ingenti anche al mercato di via Val di Lanzo con banchi e ombrelloni investiti dalla furia del vento. Gli autobus che transitano nella zona sono stati deviati su percorsi alternativi.