AGI - Un video celebrativo "Le Voci della Repubblica", promosso dalla Camera di Commercio di Roma, rende omaggio alla Festa della Repubblica e ai valori che fondano la nostra comunità.
Il filmato si apre su una terrazza panoramica affacciata sui tetti della città, dove lo sguardo viene subito catturato da un leggio e da una cartella bordeaux che custodisce le parole simbolo della nostra democrazia. Sullo sfondo, nitido e solenne, svetta il Palazzo del Quirinale con il Tricolore spiegato al vento.
La lettura dell'articolo 3
Al centro della narrazione c'è la lettura intensa dell'Articolo 3 della Costituzione Italiana, pilastro che sancisce l'uguaglianza e la pari dignità sociale di ogni cittadino, senza alcuna distinzione. Alle parole della lettrice si uniscono i luoghi simbolici di Roma – dal Colosseo al Pantheon, fino alla Fontana di Trevi – alla vita quotidiana delle persone che ne attraversano le strade, a testimonianza di una Carta costituzionale che non è un testo astratto, ma un patrimonio vivo e condiviso.
Richiamo alla memoria storica
Il video lancia anche un profondo richiamo alla memoria storica, proiettando sullo schermo le celebri parole di Anna Garofalo sul primo voto delle donne ("Stringiamo le schede come biglietti d'amore") e il monito di Piero Calamandrei, che ricordava come la Costituzione abbia bisogno, ogni giorno, del combustibile dell'impegno e della responsabilità di ciascuno di noi.
Un messaggio potente e attuale che si conclude con un augurio universale: "Buona Festa della Repubblica", per ricordare che le radici del nostro futuro affondano nella memoria della nostra democrazia.