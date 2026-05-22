Rocca premia il Frosinone calcio, la Regione Lazio celebra la promozione in Serie A

AGI - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ricevuto e premiato il Frosinone Calcio per la promozione in Serie A. All'incontro nella Sala Tevere hanno preso parte il presidente del club giallazzurro, Maurizio Stirpe, insieme alla dirigenza, allo staff tecnico e a tutta la prima squadra, alla presenza di esponenti della giunta e del consiglio regionali. Il presidente Stirpe ha donato al governatore Rocca una maglia giallazzurra personalizzata con la scritta "Rocca 10" e autografata da tutti i calciatori della rosa.
I quattro pilastri del modello Stirpe
"Questa vittoria è la più bella che ho ottenuto nella mia carriera sportiva", ha dichiarato il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, celebrando il salto di categoria. "È un successo ottenuto attraverso un modo di cui si parla sempre nei convegni, ma che nessuno applica sul campo. Più che la vittoria in sé, conta il modello seguito per trasformare in realtà quello che sembrava un sogno. Alla squadra non avevo chiesto risultati, ma un'identità fondata su quattro pilastri: amore per il territorio, passione per il lavoro, coraggio di assumersi le responsabilità e umiltà".