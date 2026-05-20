Flotilla, flash mob a Montecitorio. Tajani, 'Israele ha superato la linea rossa'

AGI - Si sono inginocchiati sul selciato di piazza di Montecitorio con gli occhi fasciati, riproducendo esattamente le stesse, drammatiche scene visibili nel video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir e già condannato dal governo italiano. E' il flash mob andato in scena a Roma durante il presidio di solidarietà a sostegno degli attivisti della Flotilla al momento nelle mani delle forze israeliane dopo essere stati abbordati in acque internazionali a largo di Cipro. La protesta di circa un centinaio di persone è proseguita nonostante la pioggia che si è abbattuta sulla Capitale.
In piazza si sono schierate diverse forze di opposizione, rappresentate dai parlamentari Ascari, Croatti, Grimaldi, Scotto e Boldrini.
Proprio la senatrice Alessandra Maiorino (M5S) ha commentato duramente i fatti: "Un'accoglienza assolutamente ripugnante, degradante, umiliante, al limite della tortura perchè abbiamo visto gli attivisti legati con i laccetti di plastica ai polsi fatti inginocchiare, anche malmenati. La premier ha definito questo comportamento inaccettabile, ma questo comportamento non è una novità, non è nuovo. Da sempre Ben Gvir e gli altri ministri che sono peraltro imputati presso la Corte Penale Internazionale accolgono in questo modo gli attivisti che cercano di portare semplicemente degli aiuti a Gaza. Da sempre si comportano così con i palestinesi. Ricordiamo che la Knesset ha votato a favore della pena di morte selettiva su base etnica. Quindi non è affatto una sorpresa, le parole di Meloni oggi sono assolutamente ipocrite", ha incalzato la parlamentare.
"E non è più sufficiente chiedere che si scusino perchè loro sono al governo di una nazione, come amano ricordare sempre, lei, Crosetto e Tajani, e hanno la possibilità di comportarsi di conseguenza. Se questi comportamenti sono inaccettabili allora interrompano davvero il memorandum, che invece hanno soltanto sospeso. Combattano in Europa perchè venga interrotto anche il memorandum europeo. Hanno votato contro l'embargo delle armi e dei transiti di armi dall'Italia verso Israele. Quindi le loro parole sono soltanto ipocrite e sono una vergogna per il popolo italiano".
Tajani, "Israele ha superato la linea rossa"
"Adesso vedremo, con il governo, quali iniziative adottare, per dare una risposta, vediamo che succede. E' inaccettabile quel che è accaduto, ci sono diverse opzioni, studieremo quella più proporzionata ed efficace. Comunque, per quel che ci riguarda, è stata superata la linea rossa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del bilaterale con il vicepremier della Repubblica Ceca alla Camera, dopo il video del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir con gli attivisti della Flotilla.
Nel pomeriggio l'ambasciatore di Israele è stato convocato alla Farnesina "per esprimere l'indignazione del governo italiano e chiedere chiarimenti. Abbiamo notato che c'è una differenziazione all'interno del governo israeliano, col ministro degli Esteri che ha condannato quello che fatto il ministro Ben-Gvir - ha proseguito Tajani -. E pure Netanyahu ha detto che quello che è successo non è in linea con le leggi di Israele".