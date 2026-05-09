Hantavirus, al Tg1 parla uno degli italiani sullo stesso volo dal Sudafrica all'Olanda
Federico, 25 anni, calabrese: "Sto bene, non ho sintomi"
AGI - Parla al Tg1 Federico, 25 anni, calabrese, uno dei 4 passeggeri italiani che erano sullo stesso volo dal Sudafrica all'Olanda, con a bordo la donna poi deceduta all'ospedale di Johannesburg.
"Sto bene, non ho sintomi", ha raccontato al Tg1, "da questa mattina sono in quarantena nella casa dei miei genitori. Devo evitare tutti i contatti mi hanno detto dalla Asl".
"Sono rientrato in Italia per un periodo di ferie, faccio il marittimo. Da Amsterdam ho preso poi un altro volo per Fiumicino dove sono arrivato il 26 aprile" ha spiegato il giovane.